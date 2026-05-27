INFICON Aktie
WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916
|Lohnender INFICON-Einstieg?
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27.05.2026 10:03:35
SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in INFICON von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem INFICON-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 98,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das INFICON-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,142 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.05.2026 1 643,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 162,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 64,30 Prozent angewachsen.
Am Markt war INFICON jüngst 3,97 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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