INFICON Aktie
WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916
|Lukrative INFICON-Anlage?
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22.07.2026 10:04:24
SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine INFICON-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit INFICON-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das INFICON-Papier an diesem Tag 107,80 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,928 INFICON-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der INFICON-Aktie auf 167,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 155,10 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55,10 Prozent angezogen.
Der INFICON-Wert an der Börse wurde auf 3,87 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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