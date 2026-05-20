INFICON Aktie
WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916
|Langfristige Anlage
|
20.05.2026 10:04:25
SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel hätte eine Investition in INFICON von vor 10 Jahren abgeworfen
Das INFICON-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 31,50 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die INFICON-Aktie investiert hat, hat nun 3,175 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.05.2026 auf 153,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 488,25 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 388,25 Prozent zugenommen.
INFICON erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,72 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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