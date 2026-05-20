INFICON Aktie

INFICON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 20.05.2026 10:04:25

SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel hätte eine Investition in INFICON von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen INFICON-Investment gewesen.

Das INFICON-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 31,50 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die INFICON-Aktie investiert hat, hat nun 3,175 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.05.2026 auf 153,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 488,25 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 388,25 Prozent zugenommen.

INFICON erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu INFICON HOLDING AG

mehr Nachrichten