SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel hätte eine Investition in INFICON von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in INFICON-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden INFICON-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen INFICON-Anteile an diesem Tag bei 104,60 CHF. Bei einem INFICON-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,956 INFICON-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des INFICON-Papiers auf 160,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153,15 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +53,15 Prozent.

Der Börsenwert von INFICON belief sich zuletzt auf 3,97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at