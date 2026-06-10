INFICON Aktie
WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916
|INFICON-Investition
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10.06.2026 10:04:15
SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel hätte eine Investition in INFICON von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden INFICON-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen INFICON-Anteile an diesem Tag bei 104,60 CHF. Bei einem INFICON-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,956 INFICON-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des INFICON-Papiers auf 160,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153,15 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +53,15 Prozent.
Der Börsenwert von INFICON belief sich zuletzt auf 3,97 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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