INFICON Aktie
WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916
|INFICON-Investition im Blick
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09.09.2026 10:03:55
SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in INFICON von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden INFICON-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 38,25 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 26,144 INFICON-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 486,27 CHF, da sich der Wert eines INFICON-Papiers am 08.09.2026 auf 171,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +348,63 Prozent.
Zuletzt verbuchte INFICON einen Börsenwert von 4,20 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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