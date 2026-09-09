SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in INFICON von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in INFICON gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden INFICON-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 38,25 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 26,144 INFICON-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 486,27 CHF, da sich der Wert eines INFICON-Papiers am 08.09.2026 auf 171,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +348,63 Prozent.

Zuletzt verbuchte INFICON einen Börsenwert von 4,20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at