INFICON Aktie

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WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916

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Lukratives INFICON-Investment? 21.10.2026 10:03:28

SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in INFICON von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in INFICON-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der INFICON-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 102,80 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die INFICON-Aktie investiert hat, hat nun 9,728 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des INFICON-Papiers auf 170,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 655,64 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 65,56 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von INFICON belief sich zuletzt auf 4,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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