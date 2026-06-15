SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel Dividende zahlt INTERROLL an Anteilseigner aus

Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert INTERROLL am 12.06.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 32,00 CHF beschlossen. Es gab somit, wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, keine Veränderung der Dividende. Die Gesamtausschüttung von INTERROLL beziffert sich auf 26,71 Mio. CHF. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 0,907 Prozent.

Entwicklung der INTERROLL-Dividendenrendite

Schlussendlich notierte der INTERROLL-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 1 356,00 CHF. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von INTERROLL wird der INTERROLL-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem INTERROLL-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Auszahlung der Dividende an die INTERROLL-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. INTERROLL weist für 2025 eine Dividendenrendite von 1,45 Prozent auf. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 1,60 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren reduzierte sich der Aktienkurs von INTERROLL via SIX SX um 56,12 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite gemessen an einer Performance von -55,98 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von INTERROLL

Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 34,11 CHF voraus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,53 Prozent erhöhen.

Fundamentaldaten der INTERROLL-Aktie

Der Börsenwert des SPI-Unternehmens INTERROLL beträgt aktuell 1,131 Mrd. CHF. INTERROLL verfügt über ein KGV von aktuell 32,77. Der Umsatz von INTERROLL betrug in 2025 514,160 Mio. CHF. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 67,14 CHF.

Redaktion finanzen.at