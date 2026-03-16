INTERROLL Aktie
WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897
|Investmentbeispiel
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16.03.2026 10:04:12
SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INTERROLL-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 16.03.2016 wurde das INTERROLL-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 835,50 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,120 INTERROLL-Papiere. Die gehaltenen INTERROLL-Papiere wären am 13.03.2026 198,92 CHF wert, da der Schlussstand 1 662,00 CHF betrug. Mit einer Performance von +98,92 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von INTERROLL betrug jüngst 1,38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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