INTERROLL Aktie
WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897
|INTERROLL-Performance
|
08.06.2026 10:04:23
SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INTERROLL-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der INTERROLL-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 980,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die INTERROLL-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,102 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 488,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151,84 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 51,84 Prozent vermehrt.
Am Markt war INTERROLL jüngst 1,24 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu INTERROLL AG
|
10:04
|SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INTERROLL-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.06.26
|SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in INTERROLL von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
25.05.26
|SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in INTERROLL von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
22.05.26
|Interroll publishes Sustainability Report 2025 (EQS Group)
|
18.05.26