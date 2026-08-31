INTERROLL Aktie

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WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897

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Performance im Blick 31.08.2026 10:03:47

SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INTERROLL-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die INTERROLL-Aktie Investoren gebracht.

Am 31.08.2016 wurden INTERROLL-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1 018,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,098 INTERROLL-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 159,14 CHF, da sich der Wert einer INTERROLL-Aktie am 28.08.2026 auf 1 620,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 59,14 Prozent angezogen.

Der INTERROLL-Wert an der Börse wurde auf 1,35 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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