INTERROLL Aktie
WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897
|Lukrative INTERROLL-Investition?
|
13.04.2026 10:03:42
SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in INTERROLL von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 13.04.2016 wurde die INTERROLL-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die INTERROLL-Anteile bei 872,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das INTERROLL-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,146 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.04.2026 auf 1 598,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 831,52 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 83,15 Prozent.
Jüngst verzeichnete INTERROLL eine Marktkapitalisierung von 1,33 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu INTERROLL AG
|
13.04.26
|SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in INTERROLL von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.04.26
|SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel hätte eine Investition in INTERROLL von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
30.03.26
|SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte ein INTERROLL-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.03.26
|SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in INTERROLL von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
16.03.26
|SIX-Handel: Das macht der SPI am Nachmittag (finanzen.at)
|
16.03.26
|SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INTERROLL-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.03.26
|Stabiler Handel: SPI beginnt den Handel wenig verändert (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse Zürich: SPI leichter (finanzen.at)
Analysen zu INTERROLL AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|INTERROLL AG
|1 800,00
|0,56%