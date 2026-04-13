INTERROLL Aktie

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WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897

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Lukrative INTERROLL-Investition? 13.04.2026 10:03:42

SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in INTERROLL von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in INTERROLL eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 13.04.2016 wurde die INTERROLL-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die INTERROLL-Anteile bei 872,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das INTERROLL-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,146 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.04.2026 auf 1 598,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 831,52 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 83,15 Prozent.

Jüngst verzeichnete INTERROLL eine Marktkapitalisierung von 1,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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