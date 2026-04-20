INTERROLL Aktie
WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897
|Performance im Blick
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20.04.2026 10:03:41
SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine INTERROLL-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der INTERROLL-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die INTERROLL-Aktie bei 1 704,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die INTERROLL-Aktie investiert hat, hat nun 5,869 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 738,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 199,53 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,00 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete INTERROLL eine Marktkapitalisierung von 1,45 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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