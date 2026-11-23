Vor Jahren in INTERROLL eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die INTERROLL-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das INTERROLL-Papier bei 1 051,00 CHF. Bei einem INTERROLL-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,095 INTERROLL-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (1 402,00 CHF), wäre die Investition nun 133,40 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 33,40 Prozent.

Zuletzt verbuchte INTERROLL einen Börsenwert von 1,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at