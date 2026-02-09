INTERROLL Aktie
WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897
|Frühe Investition
|
09.02.2026 10:04:28
SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem INTERROLL-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der INTERROLL-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2 940,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die INTERROLL-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,340 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 663,27 CHF, da sich der Wert einer INTERROLL-Aktie am 06.02.2026 auf 1 950,00 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 33,67 Prozent verringert.
INTERROLL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,62 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
