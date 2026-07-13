SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem INTERROLL-Investment von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in INTERROLL-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde die INTERROLL-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 2 070,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,831 INTERROLL-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 270,53 CHF, da sich der Wert einer INTERROLL-Aktie am 10.07.2026 auf 1 298,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 37,29 Prozent.

Der Marktwert von INTERROLL betrug jüngst 1,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at