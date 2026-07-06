INTERROLL Aktie

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WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897

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INTERROLL-Investmentbeispiel 06.07.2026 10:03:54

SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in INTERROLL von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in INTERROLL gewesen.

Das INTERROLL-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 883,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,133 INTERROLL-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 358,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 537,94 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 53,79 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von INTERROLL belief sich zuletzt auf 1,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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