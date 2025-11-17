SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in INTERROLL von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in INTERROLL-Aktien gewesen.

INTERROLL-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2 635,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die INTERROLL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,795 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 785,58 CHF, da sich der Wert eines INTERROLL-Anteils am 14.11.2025 auf 2 315,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12,14 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für INTERROLL eine Börsenbewertung in Höhe von 1,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at