SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in INTERROLL von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der INTERROLL-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das INTERROLL-Papier an diesem Tag bei 4 120,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in INTERROLL-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,024 INTERROLL-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.09.2026 34,03 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 402,00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 65,97 Prozent.

Am Markt war INTERROLL jüngst 1,17 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at