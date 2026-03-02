SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte ein INTERROLL-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in INTERROLL-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die INTERROLL-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die INTERROLL-Aktie bei 3 030,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die INTERROLL-Aktie investierten, hätten nun 0,330 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.02.2026 auf 1 934,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 638,28 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 36,17 Prozent.

Der Börsenwert von INTERROLL belief sich zuletzt auf 1,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at