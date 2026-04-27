INTERROLL Aktie
WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897
|Langfristige Anlage
|
27.04.2026 10:03:32
SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte ein INTERROLL-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das INTERROLL-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der INTERROLL-Anteile betrug an diesem Tag 3 190,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,031 INTERROLL-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 51,85 CHF, da sich der Wert einer INTERROLL-Aktie am 24.04.2026 auf 1 654,00 CHF belief. Mit einer Performance von -48,15 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von INTERROLL belief sich zuletzt auf 1,38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu INTERROLL AG
Analysen zu INTERROLL AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|INTERROLL AG
|1 810,00
|0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.