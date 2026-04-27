INTERROLL Aktie

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WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897

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Langfristige Anlage 27.04.2026 10:03:32

SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte ein INTERROLL-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in INTERROLL gewesen.

Das INTERROLL-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der INTERROLL-Anteile betrug an diesem Tag 3 190,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,031 INTERROLL-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 51,85 CHF, da sich der Wert einer INTERROLL-Aktie am 24.04.2026 auf 1 654,00 CHF belief. Mit einer Performance von -48,15 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von INTERROLL belief sich zuletzt auf 1,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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