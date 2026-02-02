SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in INTERROLL von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in INTERROLL gewesen.

Das INTERROLL-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des INTERROLL-Papiers betrug an diesem Tag 2 880,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die INTERROLL-Aktie investiert, befänden sich nun 0,035 INTERROLL-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.01.2026 auf 1 860,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64,58 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 35,42 Prozent.

Der Börsenwert von INTERROLL belief sich jüngst auf 1,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at