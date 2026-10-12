INTERROLL Aktie

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WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897

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INTERROLL-Anlage 12.10.2026 10:03:45

SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in INTERROLL von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in INTERROLL-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades INTERROLL-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der INTERROLL-Anteile betrug an diesem Tag 2 480,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,040 INTERROLL-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 53,47 CHF, da sich der Wert eines INTERROLL-Papiers am 09.10.2026 auf 1 326,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 46,53 Prozent verkleinert.

INTERROLL war somit zuletzt am Markt 1,11 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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