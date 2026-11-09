SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in INTERROLL von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in INTERROLL-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der INTERROLL-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2 330,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das INTERROLL-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,429 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 625,75 CHF, da sich der Wert eines INTERROLL-Papiers am 06.11.2026 auf 1 458,00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 37,42 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von INTERROLL belief sich zuletzt auf 1,22 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at