SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in INTERROLL von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen INTERROLL-Einstiegs gewesen.

Am 04.05.2021 wurden INTERROLL-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das INTERROLL-Papier an diesem Tag bei 3 100,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,323 INTERROLL-Aktien. Die gehaltenen INTERROLL-Papiere wären am 30.04.2026 527,10 CHF wert, da der Schlussstand 1 634,00 CHF betrug. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 527,10 CHF entspricht einer negativen Performance von 47,29 Prozent.

Der Börsenwert von INTERROLL belief sich zuletzt auf 1,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at