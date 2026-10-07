SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intershop-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Intershop-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 07.10.2016 wurde das Intershop-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 99,90 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 100,100 Intershop-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 275,28 CHF, da sich der Wert einer Intershop-Aktie am 06.10.2026 auf 152,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +52,75 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Intershop bezifferte sich zuletzt auf 1,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at