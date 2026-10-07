Intershop Aktie
WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303
|Intershop-Performance im Blick
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07.10.2026 10:03:42
SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intershop-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 07.10.2016 wurde das Intershop-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 99,90 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 100,100 Intershop-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 275,28 CHF, da sich der Wert einer Intershop-Aktie am 06.10.2026 auf 152,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +52,75 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Intershop bezifferte sich zuletzt auf 1,41 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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