Intershop Aktie
WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303
|Frühe Investition
|
04.11.2026 10:03:34
SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intershop-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Intershop-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Intershop-Papier an diesem Tag 101,00 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Intershop-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,990 Intershop-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 154,85 CHF, da sich der Wert eines Intershop-Anteils am 03.11.2026 auf 156,40 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 154,85 CHF entspricht einer Performance von +54,85 Prozent.
Der Börsenwert von Intershop belief sich zuletzt auf 1,44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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