SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intershop-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Intershop eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Intershop-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Intershop-Papier an diesem Tag 101,00 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Intershop-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,990 Intershop-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 154,85 CHF, da sich der Wert eines Intershop-Anteils am 03.11.2026 auf 156,40 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 154,85 CHF entspricht einer Performance von +54,85 Prozent.

Der Börsenwert von Intershop belief sich zuletzt auf 1,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at