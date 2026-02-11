Intershop Aktie
WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303
11.02.2026 10:04:06
SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Intershop-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Intershop-Aktie bei 119,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,347 Intershop-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.02.2026 auf 169,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 417,36 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41,74 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Intershop belief sich zuletzt auf 1,56 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
