SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intershop-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Intershop-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Intershop-Aktie an diesem Tag bei 121,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Intershop-Aktie investiert, befänden sich nun 8,264 Intershop-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.12.2025 1 355,37 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 164,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,54 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Intershop belief sich zuletzt auf 1,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at