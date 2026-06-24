Intershop Aktie
WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303
|Intershop-Anlage unter der Lupe
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24.06.2026 10:03:49
SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Intershop-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Intershop-Aktie betrug an diesem Tag 139,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 71,736 Intershop-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.06.2026 auf 175,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 582,50 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,82 Prozent vermehrt.
Am Markt war Intershop jüngst 1,61 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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