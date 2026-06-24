Intershop Aktie

Intershop für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Intershop-Anlage unter der Lupe 24.06.2026 10:03:49

SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Intershop-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Intershop-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Intershop-Aktie betrug an diesem Tag 139,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 71,736 Intershop-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.06.2026 auf 175,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 582,50 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,82 Prozent vermehrt.

Am Markt war Intershop jüngst 1,61 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intershop

mehr Nachrichten

Analysen zu Intershop

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Intershop 189,00 0,53% Intershop

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Minus -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend stärker
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Mittwoch tiefer. Die asiatischen Börsen tendierten zur Wochenmitte mehrheitlich fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen