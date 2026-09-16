SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Intershop gewesen.

Am 16.09.2025 wurden Intershop-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Intershop-Papier an diesem Tag bei 153,80 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 65,020 Intershop-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 364,11 CHF, da sich der Wert eines Intershop-Papiers am 15.09.2026 auf 159,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,64 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Intershop bezifferte sich zuletzt auf 1,46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at