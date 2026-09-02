Intershop Aktie
WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303
|Intershop-Anlage
|
02.09.2026 10:03:27
SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intershop-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Intershop-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Intershop-Anteile an diesem Tag bei 122,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Intershop-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,817 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 129,25 CHF, da sich der Wert eines Intershop-Anteils am 01.09.2026 auf 158,20 CHF belief. Mit einer Performance von +29,25 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Intershop eine Marktkapitalisierung von 1,47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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