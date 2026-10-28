Intershop Aktie
WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303
|Langfristige Anlage
|
28.10.2026 10:03:56
SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intershop-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 28.10.2021 wurde das Intershop-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Intershop-Anteile betrug an diesem Tag 117,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Intershop-Aktie investiert hätte, hätte er nun 85,470 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 128,21 CHF, da sich der Wert einer Intershop-Aktie am 27.10.2026 auf 153,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,28 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Intershop betrug jüngst 1,42 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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