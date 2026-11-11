SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intershop-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Intershop-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Intershop-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Intershop-Aktie bei 155,80 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Intershop-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,418 Intershop-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 011,55 CHF, da sich der Wert einer Intershop-Aktie am 10.11.2026 auf 157,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,16 Prozent vermehrt.

Intershop markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at