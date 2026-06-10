Intershop Aktie
WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303
|Performance im Blick
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10.06.2026 10:04:15
SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intershop von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Intershop-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Intershop-Aktie an diesem Tag bei 124,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Intershop-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,801 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 177,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 142,15 CHF wert. Damit wäre die Investition um 42,15 Prozent gestiegen.
Am Markt war Intershop jüngst 1,64 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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