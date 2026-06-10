Intershop Aktie

Intershop für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 10.06.2026 10:04:15

SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intershop von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Intershop-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Intershop-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Intershop-Aktie an diesem Tag bei 124,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Intershop-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,801 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 177,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 142,15 CHF wert. Damit wäre die Investition um 42,15 Prozent gestiegen.

Am Markt war Intershop jüngst 1,64 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intershop

mehr Nachrichten