Intershop Aktie

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WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303

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Intershop-Anlage 12.08.2026 10:04:01

SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intershop von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Intershop eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 12.08.2016 wurden Intershop-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 95,15 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Intershop-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,051 Intershop-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 175,09 CHF, da sich der Wert eines Intershop-Papiers am 11.08.2026 auf 166,60 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 75,09 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Intershop zuletzt 1,54 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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