WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303

Rentable Intershop-Investition? 04.02.2026 10:04:58

SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intershop von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Intershop eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 04.02.2025 wurde das Intershop-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 135,80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,736 Intershop-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.02.2026 auf 165,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121,65 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,65 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Intershop belief sich zuletzt auf 1,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Intershop 180,00 0,56% Intershop

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

