Intershop Aktie
WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303
|Rentable Intershop-Investition?
|
04.02.2026 10:04:58
SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intershop von vor einem Jahr abgeworfen
Am 04.02.2025 wurde das Intershop-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 135,80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,736 Intershop-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.02.2026 auf 165,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121,65 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,65 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Intershop belief sich zuletzt auf 1,53 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Intershop
Analysen zu Intershop
Aktien in diesem Artikel
|Intershop
|180,00
|0,56%
