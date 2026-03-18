SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intershop-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Intershop-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Intershop-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Intershop-Papier bei 123,60 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Intershop-Aktie investiert hat, hat nun 0,809 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.03.2026 gerechnet (165,80 CHF), wäre das Investment nun 134,14 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +34,14 Prozent.

Alle Intershop-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at