SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intershop von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Intershop-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Intershop-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Intershop-Papier an diesem Tag 92,15 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Intershop-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 108,519 Intershop-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Intershop-Aktie auf 175,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 055,89 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 90,56 Prozent.

Intershop erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at