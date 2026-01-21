Intershop Aktie
WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303
|Profitable Intershop-Investition?
|
21.01.2026 10:04:21
SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intershop von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Intershop-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Intershop-Papier an diesem Tag 120,60 CHF wert. Bei einem Intershop-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,292 Intershop-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.01.2026 auf 165,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 373,13 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +37,31 Prozent.
Jüngst verzeichnete Intershop eine Marktkapitalisierung von 1,54 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
