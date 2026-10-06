Investis Aktie
WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297
|Profitabler Investis-Einstieg?
|
06.10.2026 10:03:24
SPI-Papier Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Investis-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Investis-Aktie an diesem Tag bei 57,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Investis-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,739 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Investis-Papiers auf 143,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 249,57 CHF wert. Damit wäre die Investition 149,57 Prozent mehr wert.
Investis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,83 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Investis Holding AG
Analysen zu Investis Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Investis Holding AG
|143,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.