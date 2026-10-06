SPI-Papier Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Investis eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden Investis-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Investis-Aktie an diesem Tag bei 57,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Investis-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,739 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Investis-Papiers auf 143,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 249,57 CHF wert. Damit wäre die Investition 149,57 Prozent mehr wert.

Investis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at