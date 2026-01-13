Investis Aktie

Investis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297

Profitable Investis-Anlage? 13.01.2026 10:03:41

SPI-Papier Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Investis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Investis-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 99,80 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,020 Investis-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 12.01.2026 1 472,95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 147,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47,29 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Investis belief sich zuletzt auf 1,88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

