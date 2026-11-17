Investis Aktie
WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297
|Investis-Investment
|
17.11.2026 10:03:25
SPI-Papier Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Investis-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Investis-Anteile an diesem Tag 93,00 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Investis-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,075 Investis-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 155,38 CHF, da sich der Wert eines Investis-Papiers am 16.11.2026 auf 144,50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 55,38 Prozent angewachsen.
Am Markt war Investis jüngst 1,84 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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