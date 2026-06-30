Investis Aktie
WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297
|Investis-Performance
|
30.06.2026 10:03:52
SPI-Papier Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Investis-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Investis-Anteile bei 91,80 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 10,893 Investis-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Investis-Aktie auf 152,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 661,22 CHF wert. Damit wäre die Investition um 66,12 Prozent gestiegen.
Der Investis-Wert an der Börse wurde auf 1,95 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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