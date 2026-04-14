Investis Aktie

Investis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297

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Investis-Investment im Blick 14.04.2026 10:03:52

SPI-Papier Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Investis-Aktien verdienen können.

Am 14.04.2021 wurde das Investis-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Investis-Papiers betrug an diesem Tag 96,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Investis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 103,520 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 511,39 CHF, da sich der Wert einer Investis-Aktie am 13.04.2026 auf 159,50 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,11 Prozent angewachsen.

Am Markt war Investis jüngst 2,02 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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