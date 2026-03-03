SPI-Papier Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Investis-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Investis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Investis-Anteile an diesem Tag 112,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 89,286 Investis-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.03.2026 gerechnet (155,00 CHF), wäre die Investition nun 13 839,29 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +38,39 Prozent.

Der Marktwert von Investis betrug jüngst 1,98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at