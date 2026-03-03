Investis Aktie
WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297
03.03.2026 10:04:01
SPI-Papier Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Investis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Investis-Anteile an diesem Tag 112,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 89,286 Investis-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.03.2026 gerechnet (155,00 CHF), wäre die Investition nun 13 839,29 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +38,39 Prozent.
Der Marktwert von Investis betrug jüngst 1,98 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
