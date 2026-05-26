Investis Aktie
WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297
|Profitable Investis-Anlage?
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26.05.2026 10:03:47
SPI-Papier Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor einem Jahr eingebracht
Am 26.05.2025 wurde die Investis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Investis-Anteile betrug an diesem Tag 124,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 80,321 Investis-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 149,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 11 967,87 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 19,68 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Investis bezifferte sich zuletzt auf 1,90 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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