SPI-Papier Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investis-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Investis-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 98,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Investis-Papier investiert hätte, befänden sich nun 102,041 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Investis-Aktien wären am 09.02.2026 15 867,35 CHF wert, da der Schlussstand 155,50 CHF betrug. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 15 867,35 CHF entspricht einer Performance von +58,67 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Investis bezifferte sich zuletzt auf 1,97 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
