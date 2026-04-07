SPI-Papier Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investis-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Investis-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Investis-Anteilen via Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 99,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Investis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,101 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.04.2026 auf 155,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 570,71 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 57,07 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Investis zuletzt 1,99 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at