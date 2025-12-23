SPI-Papier Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Investis-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Investis-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Investis-Aktie bei 89,60 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Investis-Aktie investiert hat, hat nun 111,607 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 142,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 15 904,02 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 59,04 Prozent gesteigert.

Alle Investis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,82 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at