Investis Aktie
WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297
|Lukrative Investis-Investition?
|
23.12.2025 10:03:42
SPI-Papier Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Investis-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Investis-Aktie bei 89,60 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Investis-Aktie investiert hat, hat nun 111,607 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 142,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 15 904,02 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 59,04 Prozent gesteigert.
Alle Investis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,82 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Investis Holding AGmehr Nachrichten
Analysen zu Investis Holding AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Investis Holding AG
|142,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: Dow stabil -- ATX wenig verändert -- DAX fester -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen Aktienmarkt eher ruhig zu, während der deutsche Leitindex zulegt. Der Dow bewegt sich am Dienstag wenig. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.