SPI-Papier Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Investis von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Investis eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Investis-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 90,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Investis-Papier investiert hätte, hätte er nun 111,111 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 152,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 888,89 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 68,89 Prozent.

Zuletzt verbuchte Investis einen Börsenwert von 1,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at